Costanza Caracciolo il 18 agosto celebra i 9 mesi della sua dolcissima Stella. L’ex velina 29enne condivide con i fan sul suo profilo social uno scatto in cui è immortalata con la figlia. Le due sono in acqua, Stella sguazza felice nel mare con la sua ciambella gialla e ha in testa un cappellino bianco per proteggersi dai raggi del sole. E’ di spalle, ancora una volta. Costanza non mostra il volto della bimba: a chi glielo domanda spiega il perché.

“Non mi sono data una tempistica, ma cercherò di proteggerla il più possibile da questo circo”, sottolinea Costanza Caracciolo. Ecco perché non mostra il volto della figlia Stella sul social.

Al momento non ha alcuna intenzione di svelare il volto della bambina avuta da Bobo Vieri. Vuole tutelarla, adottando una linea seguita da molti altri colleghi famosi. Teme i leoni da tastiera, gli haters. E’ una delle ragioni per cui ha deciso così.

Si lascia ammirare tenera con la figlia Stella, ma non scopre il volto, non lo mostra a tutti e chiarisce il perché. Il circo mediatico, di cui anche lei fa parte, può diventare fatale per un bimbo. Insieme al suo compagno desidera che la piccola, almeno al momento, cresca in tutta serenità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/8/2019.