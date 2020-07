Costanza Caracciolo, prima foto in bikini dopo la seconda gravidanza

Costanza Caracciolo pubblica la sua prima foto in bikini dopo la seconda gravidanza. Il 25 marzo scorso la bella 30enne, moglie di Bobo Vieri, ha dato alla luce Isabel. E’ mamma anche di Stella, nata nel novembre 2018.

L’ex velina bionda 30enne si lascia vedere sul social con indosso un costume due pezzi rosso passione con le frange. Sta piano piano recuperando la forma top con sport e alimentazione sana. Ogni mattina va a correre con il marito per tornare tonica. Costy è sulla buona strada. Lo scatto conquista i fan e fa il pieno di ‘like’ in pochi minuti.

“Magari fossi stata così io a pochi mesi dal parto! Sono passati due anni quasi e ancora non sono tornata come prima”, scrive una follower. “Così sei una bellezza ‘morbida’”, le sottolinea un altro, entusiasta dell’immagine condivisa. “Finalmente una donna normale. Una di noi”, precisa euforica una ammiratrice che apprezza la voglia della Caracciolo di farsi vedere in bikini dopo così poco tempo dall’arrivo della sua cicogna bis.

Tutti apprezzano la semplicità di Costanza Caracciolo, che allatta ancora la sua piccolina e si dedica alla famiglia. Anche in vacanza non dimentica la passione per il running e a tavola cerca di rispettare le regole di una buona alimentazione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/7/2020.