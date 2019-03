E' aria di primavera per Costanza Caracciolo, 29 anni. L'ex velina bionda sul social scrive: "Spring is coming" e posta una foto scattata davanti a una nuvola di fiori rosa. Un'esplosione di colore che ha voluto condividere con i tantissimi follower che la seguono su Instagram.

La primavera sta arrivando e Costanza Caracciolo sfoggia un look casual ma al tempo stesso molto curato con cappotto color cammello, jeans e sneakers bianche. Come accessorio da abbinare all'outfit ha scelto una griffatissima borsa nera con tracolla. I capelli li porta legati in una coda bassa e il viso è perfettamente truccato. "Mi piace il tuo look", il commento di una una ammiratrice. "Grazie", risponde al futura moglie di Christian Vieri.



Costanza e l'ex calciatore, genitori della piccola Stella, nata lo scorso novembre, hanno deciso di convolare a nozze. Il matrimonio, stando alle ultime indiscrezioni, si dovrebbe celebrare in estate in Sicilia. La Caracciolo probabilmente è già impegnata con i preparativi ma di sicuro questa per lei sarà una primavera davvero dolce: la prima con la sua bimba e con fiori d'arancio pronti a sbocciare.