Costanza Caracciolo, primo selfie dopo il secondo parto: si è tagliata una maglietta per allattare

Costanza Caracciolo condivide con i tanti fan sul social il primo selfie dopo il secondo parto in cui ha dato alla luce la piccola Isabel. La bionda torna a farsi vedere dopo l’arrivo della cicogna lo scorso 25 marzo. Indossa una maglietta ‘home-made’, come svela lei stessa: l’ha tagliata ad hoc per allattare la piccola.

In tempi di quarantena ci si arrangia. Costanza Caracciolo non ha potuto fare shopping acquistando capi premaman nuovi di zecca. Rinchiusa nel suo appartamento con il marito Bobo Vieri e la sua primogenita Stella, l'ex velina 30enne per essere più comoda e allattare senza problemi la nuova arrivata, ha tagliato la t-shirt con le forbici sul girocollo: un taglio verticale in modo da rendere più facile l’attaccamento al seno quando Isabel ha fame.

Costy ha il volto sereno e riposato. “Con la mia nuova t-shirt spring/summer 20 home made”, rivela. Sta bene ed è circondata dall’amore. Ha partorito da sola in piena emergenza Coronavirus e non è stato facile, ma tutto è andato benissimo. Nei giorni scorsi ha confessato: “Tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola.. Invece è stato un parto magnifico a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/4/2020.