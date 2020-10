Costanza Caracciolo, le quattro regole per avere ciglia sempre perfette: ecco quali sono

Costanza Caracciolo ha ciglia sempre perfette. Per riuscire a essere sempre impeccabile segue quattro regole, l’ex velina bionda le rivela alle fan sul social, nelle sue IG Stories.

“Per avere le ciglia sempre perfette seguo quattro regole - sottolinea la bella bionda 30enne - Una: le lavo con una mousse specifica per le ciglia, perché ricordatevi che anche quando vi truccate, anche tutte le polveri della cipria o altro vanno a finire sulle ciglia. Due: le pettino tutti i giorni. Tre: non dormo con la faccia spiaccicata sul cuscino. Quattro, che è la più importante, ho la Pecchi che ogni due per te me le cura per cui sono sempre perfette”.

La moglie di Bobo Vieri parla di Emanuela Pecora, una vera esperta di ciglia e sopracciglia e della tecnica della laminazione. Costanza si fida ciecamente della sua specialista. E' molto soddisfatta di aver rivelato, come sottolinea lei stessa, “l’arcano” alle follower. Sono sempre di più le donne che le chiedono consigli sulla sua beauty routine e sulla sua vita da mamma: il profilo Instagram della showgirl ha 1 milione e 200mila ‘seguaci’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/10/2020.