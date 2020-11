Costanza Caracciolo, i segreti della sua dieta: 'Non ho eliminato i carboidrati'

Costanza Caracciolo svela i segreti della sua dieta, il programma nutrizionale con cui è riuscita a perdere peso dopo la seconda gravidanza e il parto il 25 marzo scorso. L’ex velina 30enne, moglie di Bobo Vieri e mamma di Stella, 2 anni, e Isabel, 8 mesi, ha ritrovato la forma top pur continuando a mangiare la pasta. Rispondendo alle domande dei fan nelle sue storie, la bionda siciliana confessa: “Non ho eliminato i carboidrati”.

Un follower desidera saperne di più sul percorso di dimagrimento di Costy. La Caracciolo rivela: “Sono stata motivata a seguire il dottor Sacha Sorrentino (biologo nutrizionista, esperto in nutrizione e integrazione sportiva, ndr) principalmente perché non mi ha mai eliminato il carboidrato (per me strafondamentale), anzi, me l’ha ’posizionato’ nella maniera più corretta secondo la mia esigenza, mi ha educato a mangiare bene, facendo le giuste associazioni (anche se ogni tanto sbaglio), e soprattutto ho risolto dei problemi con cui combattevo da anni grazie a esami specifici…”.

“La ‘mia motivazione' è partita solo da me - continua la Caracciolo - per cui la forza me la do da sola ed è quello che vi auguro di trovare. Quello che posso consigliare è puntare a un obiettivo e poi con costanza e determinazione arrivarci! Sport e buona alimentazione camminano di pari passo”.

Un altro follower le domanda il motivo per il quale non mostri mai il volto delle sue due figlie sul social. “La bellezza va mostrata”, le sottolinea. “Hai ragione, però va anche protetta - replica Costy - Sono così piccine che non meritano di essere colpite gratuitamente dai famosi leoni da tastiera, perché poi mi tocca fare il ruolo della leonessa e cominciano le battaglie vere! Per adesso non me la sento, non è detto che domani non cambi idea”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/11/2020.