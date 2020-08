Costanza Caracciolo: 'Il seno dopo le due gravidanze? Si è rimpicciolito'

Costanza Caracciolo risponde alle domande dei fan sul social e nelle sue IG Stories a proposito del suo decoltè, prima più esplosivo, confessa: “Il seno dopo le due gravidanze? Si è rimpicciolito”. Non rivela quanto sia diventato più piccolo, ma è sicuramente diminuito.

Stella, la sua prima figlia, nata dall’unione con il marito Bobo Vieri, è venuta al mondo il 18 novembre 2018. Il 25 marzo scorso Costy ha dato alla luce Isabel, la secondogenita. Il seno, florido durante entrambe le gestazioni, dopo le due gravidanze, però, si è rimpicciolito. La Caracciolo non ha problemi ad ammetterlo con i follower.

Sempre bella e sorridente, la siciliana 30enne sta pian, piano ritrovando la sua forma top. Non sta migliorando il suo fisico con una dieta. Lo chiarisce sempre via social: sta semplicemente correggendo la sua alimentazione grazie ai preziosi consigli del dottor Sacha Sorrentino, biologo nutrizionista specializzato in nutrizione dello sport, un vero esperto a cui si rivolgono molti calciatori e anche famosi.

Costanza, quando una fan le domanda se ha consigli per prevenire la cellulite, dice: “Bere tanta acqua, eliminare il cibo spazzatura, non bere alcolici, massaggi, macchinari e camminata”. Lei li segue e i risultati sono invidiabili.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/8/2020.