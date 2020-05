Costanza Caracciolo è tornata a uscire di casa dopo la quarantena. La bionda siciliana adesso ha però due figlie, mentre il lockdown lo aveva iniziato solamente con la primogenita Stella, nata a novembre del 2018, e con un bel pancione. Adesso sta quindi sperimentando per la prima volta le passeggiate con entrambe le piccole dopo la nascita di Isabel, avvenuta da pochissime settimane. Così in giro per Porta Nuova, la zona dei grattaceli di Milano, a due passi da Corso Como, la 30enne spinge contemporaneamente il passeggino con la primogenita e la carrozzina con la neonata. Accanto all’immagine postata su Instagram, in cui nel rispetto di sé stessa e degli altri indossa una mascherina sul viso, lei ci scherza su: “Andare a spasso non è mai stato così semplice!!”.

A scattare l’immagine con ogni probabilità è stato il marito Christian Vieri, 46 anni, sposato lo scorso anno in gran segreto. La loro è una coppia molto affiatata e durante il lockdown l’ex calciatore si è dato molto da fare per far passare le ultime settimane di gravidanza a Costy nel miglior modo possibile.

E proprio recentemente lei ha raccontato come si sono conosciuti. La scintilla è scoccata a Roma, durante una passeggiata notturna da soli. “Quella sera è stata bellissima perché c’eravamo solo noi in tutta Roma, non ci vedeva nessuno e abbiamo fatto questo giro notturno super romantico. Abbiamo chiacchierato come non avevamo mai fatto prima: avevo un’altra idea di lui e, invece, ho scoperto una persona meravigliosa, dolce, timida. Sono fiera che abbia deciso di aprirsi con me perché nessuno, a parte la sua famiglia, lo conosce come lo conosco io”, ha rivelato.

Scritto da: la Redazione il 7/5/2020.