Costanza Caracciolo sportiva a Milano: a 13 mesi dalla seconda gravidanza al top

Costanza Caracciolo passeggia super sportiva a Milano, mentre beve una bibita rinfrescante. A poco più di 13 mesi dalla gravidanza, l’ex velina 31enne è di nuovo al top. T-shirt a righe e jeans scuri aderentissimi: la bionda grazie alle lunghe camminate e a un’alimentazione sana ed equilibrata è in formissima.

I paparazzi la seguono ammirati. Il look casual la rende accattivante e allo stesso modo sensuale. Il volto radioso da bambina incanta, nonostante la mascherina. Costy è radiosa. Spesso impegnata con le sue due piccole, le figlie avute dal marito Bobo Vieri, Stella, nata nel 2018, e Isabel, venuta al mondo il 25 marzo 2020, la siciliana si prende una pausa per una passeggiata con le amiche per guardare i nuovi arrivi nei negozi e fare un po’ di shopping.

Costanza ha conquistato nuovamente il suo peso forma piano, piano, “senza fretta”, come predicato più volte sul social. Si è affidata ai consigli di Sacha Sorrentino, biologo nutrizionista, esperto in integrazione sportiva. Pratica attività fisica almeno tre volte alla settimana di mattina presto e prima di fare colazione.

Anche se le piccole spesso la fanno dormire di meno, cerca sempre di recuperare: la mancanza di sonno innalza i livelli di cortisolo nel sangue e può rallentare la perdita di peso.

Per lei ogni giorno tante proteine, carboidrati, preferibilmente con farina integrale, frutta e verdura di stagione. Per i grassi è preferibile assumere olio extra vergine d’oliva e frutta secca. Importante non saltare mai i pasti. La Caracciolo sorride soddisfatta: è uno splendore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2021.