Costanza Caracciolo, il giorno del parto di avvicina: ecco la stanza della secondogenita

Costanza Caracciolo è pronta. Il giorno del parto si avvicina, l’ex velina non vede l’ora di stringere la bimba che porta in grembo a sé. Intanto ai followers svela la stanza della sua secondogenita, dopo la figlia Stella, nata il 18 novembre 2018.

Il pancione al nono mese è esplosivo, Costanza Caracciolo lo porta con estrema disinvoltura: è una mamma raggiante con indosso un maglione attillato e sotto jeans skinny. "Quasi tutto pronto per l'arrivo della bambina”, scrive. Condivide una foto in cui mostra la cameretta. I cassetti del comò sono pieni di accessori per la bebè e ci sono già un mare di peluche in bella mostra sugli scaffali.

Costy ha già acquistato gli abitini per la seconda bambina, maglioncini, felpe mignon. E’ entusiasta, proprio come papà Bobo Vieri che a Oggi ha detto: “Non vediamo l’ora di diventare di nuovo genitori, di rivivere questa esperienza, che è la più bella della vita”. La showgirl e modella è stata fortunata, l’ex calciatore 46enne è un padre presente che l’aiuta moltissimo.

“Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso e in effetti devo dire che va benissimo così”, ha dichiarato recentemente la Caracciolo. Il parto con cesareo è previsto per i primi di aprile, solo dopo la nascita della piccola Costanza e Bobo riveleranno il nome scelto per lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/3/2020.