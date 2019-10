Costanza Caracciolo è di nuovo incinta? Sembrerebbe di sì. I rumors, in giro da settimane, troverebbero conferma anche su Chi che nel numero in edicola dà la gravidanza dell’ex velina 29enne come certa.

La bionda siciliana sul social non ufficializza e sull’eventuale dolce attesa, anzi. Tiene la bocca cucita e non si mostra volentieri a figura intera, come se ci tenesse a celare un eventuale pancino sospetto. Lo stesso vale per il marito. Bobo Vieri rimane in silenzio sulla cicogna, ma per il settimanale il secondo figlio in arrivo c’è e si tratterebbe di un’altra femmina, dopo Stella, nata il 17 novembre scorso.

Costanza Caracciolo starebbe per diventare mamma bis, la famiglia Vieri cresce davvero in fretta. La showgirl e l’ex calciatore, marito e moglie dal 18 marzo scorso, starebbero per accogliere in casa un altro bebè. Costy avrebbe superato i tre mesi di gravidanza. La bimba dovrebbe nascere nel 2020. Bobo dovrà rassegnarsi ad avere una casa piena di donne, a quanto pare. Se tutto fosse confermato, per il maschietto dovrà attendere un altro po’ e provarci ancora al prossimo tentativo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/10/2019.