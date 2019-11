Cristel Carrisi torna in pubblico dopo il parto. Più in forma che mai la 33enne è tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show.

Cristel Carrisi ieri è arrivata a Roma per registrare il talk, in onda stasera, mercoledì 13 novembre, su Canale 5. Insieme a lei anche il padre, Al Bano, e il fratello Yari. E’ la prima volta che torna in tv dopo aver dato alla luce la sua secondogenita lo scorso 3 agosto, Cassia. Kai, il suo primogenito, è nato nel maggio del 2018.

Look casual per Cristel e tanti sorrisi: è una donna appagata con la sua famiglia sempre accanto, a darle forza e sostegno.

Sposata felicemente con Davor Luksic, Cristel Carrisi, dopo il secondo parto, si era fatta vedere, in collegamento da Zagabria, dove vive, a Domenica In lo scorso settembre. Durante un’intervista alla mamma Romina Power, la ragazza era intervenuta creando anche un po’ di scompiglio in studio per alcune rivelazioni.

Incalzata da Mara Venier su che tipo di nonna fosse mamma Romina, Cristel aveva detto: “E’ una nonna molto rock secondo me. Nel senso che è molto hippie. Non so se lascerei mio figlio e mia figlia da soli con lei. Non so come sono sopravvissuta io, meno male che c’era nonna Iolanda”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/11/2019.