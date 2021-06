Cristel Carrisi incinta! Terza gravidanza per la figlia di Al Bano e Romina

Cristel Carrisi è incinta, lo svela Gente. Terza gravidanza per la figlia 35enne di Al Bano e Romina Power, già mamma di Kai, nato a maggio 2018, e Cassia, che ad agosto compirà due anni. La bionda sul social non svela niente, ma il settimanale dà per certo l’arrivo del bebè, per la felicità del marito, l’imprenditore cileno Devor Luksic, con cui è andata a nozze il 3 settembre 2016.

Cristel sul social non condivide nulla dallo scorso 15 maggio. Mamma Romina agli inizi di giugno aveva svelato che la figlia si era laureata in letteratura all’Università di Harvard. Nulla sul pancione, eppure la Carrisi sarebbe in dolce attesa: dovrebbe partorire il prossimo autunno, così scrive il settimanale.

Cristel Carrisi è sempre stata molto riservata sul suo privato: non ha mai condiviso foto dei suoi bambini con i fan. Pure stavolta sceglie la privacy assoluta. Secondo il giornale, avrebbe scelto di non conoscere il sesso del terzo bebè fino al momento del parto.

Amante delle famiglie numerose, come la sua, non ha mai negato di volere altri figli. Ancora prima di dare alla luce Cassia aveva detto: “E’ sicuro che non ci fermeremo qui”. Ed è stata di parola: c’è un altra cicogna in volo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/6/2021.