La notizia sta facendo il giro del web. Molti lo danno per certo: è nata la figlia di Cristel Carrisi. La 33enne sarebbe diventata mamma per la seconda volta e la bimba si chiamerebbe Cassia. In tanti su Instagram le stanno facendo gli auguri per il lieto evento ma la diretta interessata per ora preferisce rimanere in silenzio.

Romina Power nei giorni scorsi ha fatto shopping per la bimba a Roma e poi è volata a Zagabria dove la figlia vive insieme al marito Davor Luksic. Mamma e nonna premurosa vuole stare accanto alla sua Cristel in un momento tanto importate. Romina inoltre dalla Croazia pubblica un post che, forse, velatamente, conferma l'arrivo della nipotina. L'ex moglie di Al Bano, infatti, posta su Instagam una vecchia foto dei suoi genitori, Tyrone Power e Linda Christian, e scrive: "Mi mancano sempre. Soprattutto in momenti come questi!". E i momenti più belli, si sa, ognuno li vorrebbe vivere con accanto gli affetti più cari.

Cristel Carrisi, insomma, dopo il piccolo Kai, nato nel 2018, avrebbe salutato l'arrivo anche della tanto attesa femminuccia. La stessa Cristel aveva rivelato che il fiocco stavolta sarebbe stato rosa e che il parto era previsto per agosto. Il nome finora era top secret ma stando alle indiscrezioni, la mamma bis avrebbe deciso di chiamare la figlia Cassia. Una scelta sicuramente originale.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 6/8/2019.