Dopo il piccolo Kai, Cristel Carrisi lo scorso 3 agosto è diventata mamma di una femminuccia. Per la figlia, come è noto, ha scelto un nome particolare: Cassia. Ma forse in pochi sanno che non è completo. La neo-mammina bis ha voluto rendere omaggio alla sorella, Ylenia Carrisi, scomparsa in circostanze misteriose nel 1993 mentre si trovava a New Orleans.

I fan di nonna Romina Power hanno inviato a Cristel alcuni regali per festeggiare la nascita della bimba. La Carrisi per ringraziarli ha pubblicato uno scatto dei doni ricevuti nelle sue IG Stories. Nella foto ci sono un pupazzetto di Minnie, una cornice d'argento e un dondolo a forma di cigno con inciso sopra Cassia Ylenia. Difficile non pensare che Cristel abbia deciso di dare alla figlia anche il nome dell'amata sorella.

La perdita di Ylenia è stata per la famiglia Carrisi devastante. Appena il 18 agosto scorso Romina Power su Instagram ha voluto ricordare la figlia: "La mia bellisima Ylenia - ha scritto accanto a una foto della ragazza - e Muffy (Ramsay, cara amica di Romina, ndr) molto tempo fa, quando le estati erano lunghe e piene di gioia".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 30/8/2019.