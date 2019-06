Cristian Imparato ha trovato l'amore tra le braccia del nuovo fidanzato Davide Vitale. L'estate per il cantante e lo studente di medicina è in love

L'estate di Crstian Imparato è all'insegna dell'amore con il nuovo fidanzato Davide Vitale

L'ex concorrente del 'Grande Fratello' e la dolce metà ormai sono inseparabili

Cristian Imparato, 23 anni, si è innamorato e per lui l'estate 2019, quella dopo la partecipazione al "Grande Fratello", è davvero speciale. L'ex bambino prodigio di "Io canto", dopo aver presentato il nuovo fidanzato sul social lo scorso maggio, continua a postare foto di coppia dove appare davvero felice. In alcuni scatti Cristian e Davide Vitale, questo il nome della dolce metà, appaiono felici al mare. Ma c'è anche un bacio appassionato sotto una cascata di stelle. Cristian Imparato ha trovato finalmente l'amore tra le braccia di Davide Vitale, giovane studente di medicina. Tra loro c'è complicità come scrive il cantante su Instagram. Accanto a un'altra foto che li ritrae mentre si abbracciano in spiaggia, si legge: "La nostra estate è iniziata". Per l'ex concorrente del "Grande Fratello 16" la bella stagione è davvero arrivata. L'amore ha bussato alla sua porta e non potrebbe essere più felice al fianco del nuovo fidanzato. Cristian Imparato e Davide Vitale formano una coppia bellissima e le cose tra loro sembrano andare a gonfie vele. Nella Casa del "Grande Fratello" il cantante aveva rivelato di sognare la paternità: "Sento il desiderio di avere un figlio. Io lo avrò", aveva detto.













Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.