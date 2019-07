Solo una settimana fa Cristian Imparato pubblicava sul suo profilo Instagram foto che lo ritraevano "in love" con il fidanzato Davide Vitale. A distanza di pochi giorni il 23enne ha dato via social la notizia della rottura: l'ex gieffino è di nuovo single.

Cristian Imparato è di nuovo single. La relazione con lo studente di medicina è giunta al capolinea, come lui stesso racconta: "Io e Davide - scrive il cantante - abbiamo deciso di comune accordo di interrompere le nostra relazione. Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano di vivere con serenità il nostro rapporto, dandoci un abbraccio e rimanendo comunque in buoni e sani rapporti. Mi sembrava corretto che fossi io a dirvelo e non terze persone o i media, visto che sono stato il primo a dire al mondo intero che ho avuto, anche se per poco tempo, una persona splendida, leale e vera al mio fianco come Davide. Ti vorrò sempre bene".

"Ti auguro di trovare ciò che meriti!", ha inoltre scritto Cristian all'ex fidanzato.

Imparato è tornato single e naturalmente ifollower lo hanno subissato di domande. Il ragazzo con alcune stories ha ribadito di essere rimasto in buoni rapporti con Davide e a chi ha commentato che la storia era finta, costruita giusto per far parlare di sé, ha replicato: "Sono scioccato, per queste persone provo solo compassione".









