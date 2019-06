Cristian Imparato sul social con Davide Vitale: si è fidanzato. Ufficializza il legame con lo studente palermitano. A Pomeriggio 5 ammette: 'Sono felicemente impegnato'

Pare si sia fidanzato, intimo con Davide Vitale sul social Cristian Imparato

Insulti omofobi degli haters all'indirizzo della coppia, Cristian replica

Cristian Imparato si è fidanzato. Il cantante 23enne sul suo profilo social condivide uno scatto in cui è intimo con Davide Vitale. L’identità del ragazzo è svelata proprio dal siciliano che lo tagga: Davide è di Palermo, suona il pianoforte e studia medicina. Nella foto i due si sfiorano le labbra in un atteggiamento che pare inequivocabile. Si è fidanzato? A tutti pare evidente che Cristian Imparato con l’immagine condivisa sul social abbia voluto ufficializzare il legame con Davide Vitale, anche se il commento alla foto è criptico. L’ex gieffino scrive semplicemente: “Così”..La parola apre svariati scenari, anche se la sua voglia di rendere pubblico il nuovo amore è l’ipotesi che sembra prevalere. Del resto lui stesso a Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 conferma: “Sono felicemente impegnato. La foto del bacio? L’ho postata io su Instagram”. E’ finalmente innamorato. Cristian imparato si è fidanzato con Davide Vitale. Pubblica la foto insieme a lui sul social e, come al solito, oltre agli auguri dei fan, arrivano pure gli insulti omofobi degli haters. “Sei una persona malata! Devi essere trattato! È pazzesco quando due ragazzi si amano e quando le ragazze si amano”, scrive uno dei tanti. Imparato, però, non si lascia intimorire e replica: “La persona MALATA sei tu. Nemmeno ti do del lei perché vali zero”.

