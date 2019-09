Cristian Imparato grazie al "Grande Fratello" ha ritrovato la popolarità. Questa estate l'ex bambino prodigio di "Io Canto" è tornato a fare musica con un nuovo singolo dopo cinque anni di assenza. Eppure, intervistato da Gay.it, il 23enne ha dichiarato che a casua del reality è stato sommerso dai pregiudizi.

"Sono sommerso dai pregiudizi, ma non mi abbatto. Purtroppo, gli addetti ai lavori, non riescono a scindere il personaggio dall’artista e far capire che si possono fare anche più cose contemporaneamente, a quanto pare, non è facile come può sembrare", ha dichiarato Cristian. "Il GF mi ha permesso di tornare a far musica, ma non credo mi abbia aiutato - ha aggiunto Imparato - Alcuni montaggi hanno fatto uscire un Cristian diverso contribuendo, così, ad alimentare una certa avversione nei miei confronti. Sembrava stessi facendo una sorta di “caccia al gay”, quando non era né la mia intenzione né, tantomeno, il mio obiettivo".

L'ex gieffino si riferisce a Michael Terlizzi e alla discussione sul suo orientamento sessuale: "Certi montaggi hanno fatto sembrare che parlassi solo di lui e della sua situazione - ha sottolineato - quando non era affatto così. Io mi limitavo ad ascoltarlo e tutto quello che dicevo arrivava sempre dopo un suo sfogo". Cristian poi ha precisato di essere contento dell'esperienza fatta al "GF" ma non ha gradito come è stata raccontata al pubblico.

Imparato ha inoltre rivelato di non essere riuscito a parlare della sue perplessità con la conduttrice Barbara D'Urso, troppo impegnata con ben quattro programmi in onda: "Poi, lei, su certi montaggi, non c’entra un bel nulla - ha aggiunto - La D’Urso si è rivelata ancora una volta una grande professionista, una bella persona e, soprattutto, una donna di parola. Prima di entrare le avevo chiesto di preservare una parte del mio passato e lei ha rispettato il mio desiderio. Ci sono cose private, anche piuttosto pesanti, che ho preferito non venissero raccontate. Sarei potuto uscire come la vittima di turno, come il ragazzo che ha sofferto molto.. ma meglio detestato che compatito. Il passato è passato e ora voglio solo guardare avanti".

Il cantante questa estate sembrava anche aver trovato l'amore tra le braccia di un nuovo fidanzato, Davide Vitale, ma la relazione è naufragata poco dopo: "Problemi di lontananza e fraintendimenti vari. Ci siamo lasciati di comune accordo e senza rabbia. Ora sono single, vedremo quello che capiterà…", ha raccontato. Infine ha rivelato di avere una cotta per Marco Mengoni: "L’ho incontrato una sola volta, un bel po’ di tempo fa, nel backstage di una manifestazione musicale - ha affermato Cristian - Ci salutammo velocemente. Mi piacerebbe incontrarlo e scambiarci quattro chiacchiere, ma senza nessuna malizia. Non so nemmeno se è single…".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 4/9/2019.