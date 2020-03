Cristian Imparato, dolce quarantena con il fidanzato Patrick Picello

Cristian Imparato vive una quarantena dolcissima con il suo nuovo fidanzato, Patrick Picello, un giovane tatuatore per cui ha letteralmente perso la testa un paio di mesi fa. Il cantante 24enne, concorrente del Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso, per amore si è trasferito a Chivasso, piccolo comune in provincia di Torino. I due sono in auto isolamento nella casa di Patrick.

Sono innamoratissimi e felici. Cristian ha ritrovato la gioia di vivere e la serenità per merito di Patrick Picello. Sul social, condividendo uno scatto in cui posa con il fidanzato, scrive: “Sono fortunato ad avere lui in quarantena al mio fianco. Il mio pensiero, oggi, va a tutte le persone sole che trascorrono questi tremendi giorni ed a tutte le vittime volate in cielo. Vi mandiamo un abbraccio”. L’emergenza Coronavirus lo preoccupa, Patrick gli dà forza.

"In questo momento così drammatico ho avuto la fortuna di avere di fianco il mio fidanzato, stiamo vivendo l’isolamento congiuntamente e, nonostante le preoccupazioni, mi sento più sicuro insieme al lui. Per me è fondamentale averlo al mio fianco. E’ fondamentale perché è proprio nei momenti così difficili che è possibile capire realmente quanto sia forte un sentimento. La vicinanza del mio fidanzato mi dà maggiore serenità”, spiega l’artista a Novella 2000.

Cristian guarda avanti. Appena finita la quarantena, tornerà ai suoi impegni artistici e televisivi: “Tornerò alla mia vita di sempre insieme a lui. Finirò il trasloco che avevo iniziato e, appena tutto sarà in ordine, ho deciso che farò un viaggio a Parigi, la città dell’amore per antonomasia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/3/2020.