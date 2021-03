Cristian Imparato si è rifatto tutto: 'Liposuzione addome, fianchi, collo e guanciotte'. Foto

Cristian Imparato si è rifatto tutto. Sul social posta una foto in cui mostra il volto tumefatto e bendato. “E’ andata! Credo di non aver mai postato foto peggiore, e non me ne vergogno. Ci sono. Grazie dei messaggi”, scrive. Il cantante 25enne, fidanzatissimo con Patrick Picello e ora dermopigmentista nel suo centro estetico di Chiavasso, in provincia di Torino, si è sottoposto a liposuzione sia al viso che all’addome, ai fianchi e al collo: l'ha fatto perché non si piaceva, si vedeva troppo gonfio.

L’artista palermitano, noto al pubblico per aver vinto a 14 anni la prima edizione del talent “Io canto”, ha deciso di ricorrere senza freni alla chirurgia estetica con una serie di interventi. “Ho fatto una liposuzione addome, fianchi, collo e guanciotte”, svela nelle sue IG Stories.

“Mi sono ‘rifatto’ al contrario per sgonfiarmi. Volevo avere un aspetto più naturale possibile. Adesso mi aspettano dei giorni di convalescenza…un paio di giorni di riposo. Devo stare tranquillo”, rivela ancora Cristian

“Tutto sotto controllo - fa poi sapere Imparato - sono solo un po’ annoiato. Sono ancora molto gonfio, la lipo è questa: come se mi avessero gonfiato di botte. Fortunatamente oggi i dolori molto, molto migliorati. Sto un po’ a riposo. Il fastidio più grande è la noia”. Per fortuna c’è il fidanzato premuroso accanto a lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/3/2021.