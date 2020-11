Cristiano Malgioglio: 'Ecco perché ho accettato di rifare il GF Vip'

Cristiano Malgioglio entrerà da concorrente al GF Vip. Il famoso cantante e paroliere 75enne a Chi spiega perché ha accettato di rifare il reality, dopo essere già stato stella assoluta dell’edizione numero due dello show nel 2017. Stare nella Casa lo tranquillizza: sarà protetto e isolato e non rischierà così di contrarre il Covid.

“Se farò questo reality, lo farò per Alfonso Signorini e anche perché in questo momento sento il bisogno di proteggermi dal Coronavirus: la Casa del GF Vip per me è la protezione assoluta”, rivela Malgy. Poi aggiunge pungente: “Anche se ci sono alcuni personaggi là dentro che non hanno niente a che vedere con me”. Sul Covid sottolinea amaro: “La cosa peggiore è che il virus mi ha privato di tutti gli affetti, di tutti gli abbracci. Ho una immensa voglia di abbracciare e lo farò nella Casa, almeno lì potrò farlo”.

In merito ad alcuni concorrenti già al GF Vip, Cristiano Malgioglio dice: “Andrea Zelletta ha una faccia stupenda. Enock, che ho conosciuto da Chiambretti, è dolce e molto affettuoso. E poi è molto carino Tommaso Zorzi, anche se è un po’ esagerato nel suo modo di fare e di vivere. Diciamo, senza di lui la Casa non avrebbe lo stesso ritmo".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/11/2020.