Cristiano Malgioglio, ecco chi è la famosissima star internazionale che gli ha consigliato di tenere il ciuffo

Cristiano Malgioglio svela chi è la famosissima star internazionale che gli ha consigliato di tenere il ciuffo platino sulla chioma scura, diventato negli anni il suo ‘marchio’ distintivo, L’artista 76enne, cantante e paroliere di fama, giudice di Tale e Quale Show, lo racconta, intervistato da Gente. Tutto è nato per uno sbaglio.

“Nasce da un errore - rivela Malgioglio al settimanale parlando del ciuffo - Avevo la tinta in testa e volevo fare la parte davanti più scura, ma ho sbagliato e ho messo un decolorante. Quando mi sono risciacquato, m’è preso un colpo e mi sono messo a urlare. Ero quasi disperato, fino a quando Sophia Loren mi disse: ‘Guai a toglierlo, sarà la tua grande fortuna!’. L’ho presa alla lettera. Aveva ragione”.

E’ stata la Loren a capire subito che il ciuffo decolorato doveva rimanere così. Cristiano è affezionatissimo al suo look che non cambierebbe per nulla al mondo e di cui è gelosissimo: non vuole essere copiato.

Malgioglio confida anche che da piccolo voleva fare il medico: “Volevo fare l’ostetrico, poi il dermatologo. La folgorazione è arrivata quando ero adolescente, dopo aver visto Carmen Miranda, la cantante portoghese, stella degli anni Quaranta. Cantava divinamente, vestiva in modo sublime e si muoveva al ritmo di samba tenendo in testa un turbante e un cesto di frutta tropicale. Ecco, volevo essere così, volevo fare spettacolo e musica come lo faceva lei. La musica è diventata la mia vita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2022.