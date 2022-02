Cristiano Ronaldo ha compiuto 37 anni: il regalo da 180mila euro di Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo rimane a bocca aperta: una volta tanto non è lui a lasciare tutti spiazzati con un dono da mille e una notte. Il calciatore del Manchester United sabato 5 febbraio ha compiuto 37 anni, Georgina Rodriguez l’ha stupito con un regalo da ben 180mila euro, una Cadillac Escalade a otto posti di quasi sei metri di lunghezza, con un sistema audio a 36 altoparlanti, schermi integrati e ogni tipo di comfort.

Georgina, che dal giocatore portoghese aspetta due gemelli, un maschio e una femmina, già mamma di Alana Martina, nata nel 2017, innamorata di Cristiano Jr, 11 anni, e i gemellini Eva e Mateo, 4 anni, avuti dallo sportivo probabilmente da madre surrogata, ha fatto recapitare la costosissima auto direttamente nel giardino della villa del Cheshire dove vive con l’ex juventino. In un video pubblicato su Instagram, la 28enne racconta tutto: nel breve filmato si vedono anche i bambini sorpresi nel vedere la lussuosa macchina sul prato.

“Ti amiamo infinitamente. Miglior padre e miglior compagno di vita che Dio ha potuto regalarci. Combattente e meritevole di tutte le cose belle che ti accadono. Sei perfezione e ispirazione”, ha scritto la Rodriguez a corredo della clip condivisa.

Per Ronaldo poi è arrivata anche la cena con Georgina e tanti amici. Il giocatore sorride nonostante il momento non proprio appagante in campo. Solo qualche giorno fa, il 27 gennaio, ha festeggiato il compleanno della sua dolce metà a Dubai: per fare gli auguri a Georgina ha affittato la facciata del grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa, alto 829,80 metri, facendo proiettare sopra una foto della mora con i suoi auguri.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/2/2022.