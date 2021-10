Cristiano Ronaldo annuncia: 'Aspetto altri due gemelli’

Sta per diventare nuovamente papà, ancora qualche mese e Cristiano Ronaldo avrà ben 6 figli. Il calciatore dopo qualche giorno di rumour sempre più insistenti ha voluto confermare la lieta novella: insieme alla compagna Georgina Rodriguez aspetta due gemelli. L’annuncio è arrivato via social nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre. Accanto ad una foto in cui appare sorridentissimo vicino alla modella spagnola 27enne, il 36enne ha scritto su Instagram: “Siamo felicissimi di annunciare che aspettiamo due gemelli. I nostri cuori sono pieni di amore, non vediamo l’ora di conoscervi”. Nello scatto viene mostrata anche l’ecografia dei piccolini.

Cristiano, uno dei calciatori più famosi del mondo, attaccante del Portogallo, è già padre di quattro bambini. Il primogenito è Cristiano Junior, che ormai ha 11 anni. Poi ci sono i gemellini Eva e Mateo, di 4. Infine Alana Martina, 3 anni.

Quest’ultima è l’unica figlia biologica di Georgina, mentre i primi tre sembra siano nati attraverso madri surrogate negli Stati Uniti, sebbene non sia chiarissima la ragione.

Scritto da: la Redazione il 28/10/2021.