Cristiano Ronaldo sa bene come non passare inosservato. Il calciatore è uno che ama attirare l’attenzione su di sé. E lo ha fatto anche stavolta, in occasione degli MTV Europe Music Awards 2019, che si sono svolti a Siviglia, in Spagna. Ospite dell’emittente tv, sul tappeto rosso il 35enne ha sfoggiato un completo rosso, abbinato a una maglietta bianca, lo stesso coloro delle sneakers. Al suo fianco c’era poi la fidanzata, la modella 25enne Georgina Rodriguez, che ha invece scelto un lungo abito blu con spacco vertiginoso e scarpe bianche col tacco. La coppia è stata fotografatissima durante la serata.

Cristiano e Georgina sono insieme dal 2016. Nel 2017 è nata loro figlia Alana Martina. Georgina, che vive a Torino insieme all’attaccante portoghese, sta però crescendo anche gli altri bambini di Ronaldo. Ovvero Cristiano Junior, che ha 10 anni, e i gemellini Eva e Mateo, nati due anni fa, poco prima di Alana, grazie all’aiuto di una madre surrogata. I due potrebbero presto anche convolare a nozze. E’ stato proprio lui, qualche mese fa, a confermarlo. “Un giorno ci sposeremo, questo è certo. E’ anche il sogno di mia madre. Quindi un giorno accadrà”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 4/11/2019.