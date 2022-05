Cristiano Ronaldo, dopo la morte del gemello, è un tenero papà con la sua bambina appena nata: foto

Cristiano Ronaldo è felice mentre tiene dolcemente in braccio la sua bambina appena nata, presenta al mondo la piccola venuta alla luce lo scorso lunedì 18 aprile. Purtroppo il suo gemello ha perso la vita durante il parto, non ce l’ha fatta. Il campione portoghese dopo la morte del neonato e la devastazione per “il dolore più grande mai provato nella vita”, ora si gode la figlia. Lo scatto che il calciatore del Manchester United pubblica sul social fa il boom di ‘like’: piace a oltre 18 milioni di fan.

La foto in bianco e nero di CR7 con la bimba commuove il web. Lo sportivo 37enne scrive: “Forever love”. E’ innamorato della figlia avuta da Georgina Rodriguez, 28 anni. Sono stati giorni difficili quelli trascorsi dal cinque volte Pallone d'Oro e dai suoi cari. Cristiano è stato anche omaggiato dai tifosi del Liverpool nella partita saltata per lutto e del Manchester United nella gara del ritorno in campo, gara in cui ha segnato e dedicato il gol al figlio morto.

E’ grato alla vita, nonostante il lutto lo laceri ancora dentro. Ronaldo adora la sua famiglia, con Georgina accanto e allietata dalla presenza di Cristiano Junior, 11 anni, i gemelli Eva e Mateo, 4 anni, probabilmente nati da madre surrogata, Alana, 4 anni, la prima figlia naturale della coppia, e ora l’ultimogenita, un batuffolo d’amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/5/2022.