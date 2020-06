Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno organizzato una piccola festa in casa per i 3 anni dei gemellini Eva e Mateo. I piccoli, che sono figli biologici dell’attaccante della Juventus, ma non della modella spagnola, che però li considera a tutti gli effetti come se fossero suoi, hanno messo in piedi un party in costume per celebrare la ricorrenza. E’ stato per primo il 35enne portoghese a condividere sul social un’immagine che lo ritrae vestito con un costume di Aladdin (e addominali scolpiti in vista) seduto per terra accanto a tutti e quattro i suoi bambini e alla sua compagna. Accanto allo scatto ha scritto: “Tanti auguri ai miei amatissimi Eva e Mateo. Vi amiamo oltre ogni cosa”.

Poco dopo anche Georgina, 26 anni, che poco dopo la nascita di dei gemellini di Ronaldo, probabilmente venuti alla luce tramite una madre surrogata in California, ha partorito Alana Martina, ha condiviso la stessa foto.

“La famiglia è dove inizia la vita e l'amore non finisce mai. Oggi celebriamo la vita di Eva e Mateo. Le nostre piccole stelle hanno 3 anni. Il mio sentimento quotidiano è di appagamento e gratitudine verso Dio per essersi preso cura di noi, dandoci salute, amore e tenendoci uniti. Ti amo famiglia. PS: Vediamo chi spiega ad Alana che non è il suo compleanno... Ci abbiamo provato ma lei pensa che sia anche suo. Beh, ogni compleanno in questa casa lo sentiamo come il nostro, anche noi adulti”, ha scritto.

Scritto da: la Redazione il 5/6/2020.