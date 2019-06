Cristiano Ronaldo sa come fare sempre le cose in grande. In Costa Azzurra la sua è una vacanza extra lusso. Con Georgina Rodriguez e i figli il calciatore 34enne della Juventus si rilassa su uno yacht da mille e una notte: pare che l’affitto dell'imbarcazione costi ben 200mila euro la settimana. Ma per il portoghese questo non è certo un problema.

Fisico sempre super muscoloso e senza un filo di grasso, abbronzatura perfetta e sorriso vincente. Cristiano Ronaldo tra Costa Navarino e Costa Azzurra, tramite il proprio profilo Instagram, racconta la vacanza a molti zeri. Il campione bianconero sullo yacht gigantesco, con tanto di scivolo altissimo da cui tuffarsi in acqua, sa come divertirsi ma pure come rilassarsi con la compagna Georgina Rodriguez e i figli.

L’imbarcazione ha anche una vasca idromassaggio dove la coppia si inebria della propria compagnia e si scambia un bacio appassionato. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in Costa Azzurra stanno splendidamente. Sarebbe difficile del resto non fosse così.

Proprio in Francia, in Costa Azzurra, Cristiano Ronaldo ha incontrato anche Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus, per programmare insieme un’ennesima stagione vincente. Ma nulla può compromettere la vacanza con Georgina Rodriguez e i figli, che trascorre tra moltissimi agi in amore e serenità.