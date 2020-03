Cristiano Ronaldo felice: mamma Dolores è tornata a casa dopo l'ictus, sta bene

Cristiano Ronaldo tira un sospiro di sollievo e sorride: mamma Dolores è tornata a casa dopo essere stata colpita da un ictus i primi di marzo. Sta bene.

Il campione della Juventus 35enne condivide con i milioni di fan sul social uno scatto che lo vede nella palestra della sua casa a Madeira, in Portogallo, insieme alla madre 65enne Dolores Aviero e alle due sorelle, Katia ed Elma Aviero. “Grato di avere mia madre a casa sana e salva. Prendiamoci cura dei nostri cari e stiamo a casa”, scrive. E’ la prima foto che immortala la donna dopo la notizia devastante del ricovero a causa dell’ictus.

Cristiano Ronaldo sta vivendo la sua quarantena, a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo intero, con la sua famiglia accanto in Portogallo. Il calciatore torna a sorridere, nonostante il momento complicato. La mamma, a causa dell’ictus, era stata ricoverata in terapia intensiva dell’ospedale Dr. Nélio Mendonça di Funchal. Provvidenziale è stato l’intervento salvavita, una trombectomia meccanica che le aveva pulito l’arteria e rimosso il coagulo. Ora è stata dimessa ed è tornata a casa.

Dolores si allena, riprendendo pian piano la piena mobilità, con Cristiano Ronaldo accanto e le altre due figlie che non la lasciano un istante sola.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/3/2020.