Cristiano Ronaldo ha festeggiato 35 anni. Il calciatore la sera del 5 febbraio, giorno in cui è nato, ha cenato in un ristorante di Torino con la compagna Georgina Rodriguez e il figlio Cristiano Jr, che ormai ha 9 anni. Durante la serata c’è stata però una graditissima sorpresa organizzata proprio dalla modella spagnola: ad attenderlo fuori al locale Cristiano ha infatti trovato molti amici e un regalo piuttosto costoso: una Mercedes da circa 130mila euro. La scenetta della consegna, con tanto di incredulità da parte dell’attaccante bianconero, è stata ripresa con uno smartphone da un’amica e pubblicata sui social da Georgina.

Sul suo profilo Instagram Cristiano ha invece condiviso uno scatto che lo ritrae davanti a una torta con su scritto ‘CR7’, il suo nome in codice. “E’ arrivato il momento di festeggiare il mio compleanno. Grazie amore per questa bellissima sorpresa”, ha scritto accanto all’immagine.

VIDEO

Solo qualche giorno fa era stato lui a festeggiare i 26 anni della Rodriguez, in questi giorni al centro dell’attenzione dei media in Italia per via della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Pubblicando una foto che ritrae tutta la famiglia insieme a colazione, il Pallone d’Oro aveva scritto sempre sul social: “Complimenti amore mio! Ti auguro una buona giornata! Sei una donna fantastica e una madre eccellente per i nostri figli. Ti amo così tanto tesoro!”.

Recentemente Georgina, che con Cristiano ha una figlia, Alana Martina, nata 2 anni fa, ma che con lui sta crescendo anche Cristiano Jr. e i gemellini Eva e Mateo, 2, ha spiegato quanto fosse emozionata la prima volta che si trovò di fronte quello che sarebbe diventato il padre della sua bambina nella boutique madrilena in cui lavorava. “Davanti a lui tremavo, ma è scattata una scintilla. Sono molto timida e forse questo mi ha reso più agitata di fronte a una persona che, con un solo sguardo, mi aveva toccato nel profondo. Poi il modo in cui Cristiano mi tratta, si prende cura di me e mi ama ha fatto il resto”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 6/2/2020.