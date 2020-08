Cristiano Ronaldo ha fatto la proposta di nozze a Georgina? La foto 'sospetta'

Cristiano Ronaldo ha finalmente fatto la proposta di nozze a Georgina? La foto 'sospetta' che li ritrae belli e sorridenti in coppia, comparsa sul profilo di entrambi, fa pensare. Gli indizi sul fidanzamento ufficiale tra il campione della Juve e la modella 26enne sembrerebbero evidenti. A far alzare le antenne è quell’anulare della spagnola misteriosamente nascosto, coperto opportunamente dalla mano dell'ex 'galactico' del Real, e la scritta “Yesss” accompagnata dalle emojii della rosa rossa della sensuale mora.

I diretti interessati rimangono in silenzio e non spazzano via i dubbi. La foto fa nascere il sospetto: la proposta di nozze potrebbe essere arrivata. CR7 condivide l’immagine con Georgina Rodriguez conturbante in rosso e commenta: “Mi amor”. Lei pubblica lo stesso scatto e scrive: “Yesss”. I follower vanno in estasi e pensano che sia arrivato il maxi anello di fidanzamento e in brodo di giuggiole commentano: “Oh mio Dio, quel sì!. E’ davvero quello che sembra?”.

Cristiano Ronaldo e Georgina continuano a navigare con il maxi yacht del calciatore il Mediterraneo. Con loro ci sono anche i tre figli del portoghese 35enne Cristiano Junior e i gemelli Eva e Mateo, nati da madre surrogata, e Alana Martina, la figlia di due anni avuta con la Rodriguez. Sul possibile matrimonio, che molti in passato avevano dato per celebrato in gran segreto, non dicono nulla. Lo sportivo a riguardo si era pronunciato solo una volta nel 2018. Nel corso di un’intervista a ITV aveva detto: “Certamente sono innamorato di Georgina. E sicuramente un giorno ci sposeremo. E’ anche il sogno di mia mamma! Ne abbiamo già parlato: io le ho aperto il mio cuore, lei mi ha aperto il suo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/8/2020.