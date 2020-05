Cristiano Ronaldo è ancora in quarantena obbligatoria dopo essere rientrato dal Portogallo. Il campione è atterrato in Piemonte lo scorso 4 maggio dopo aver passato quasi due mesi a Madeira. La legge prevede per chi rientra dall’estero 14 giorni di isolamento forzato nella propria abitazione. Così per non perdere il ritmo e tenere il corpo allenato il 35enne si sta allenando insieme al figlio Cristiano Junior nel giardino di casa sulle colline torinesi. Nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram un video in cui appare mentre palleggia con il piccolo di 9 anni. Accanto alla clip ha scritto: “Tale padre, tale figlio”.

Per fortuna Cristiano e la fidanzata Georgina Rodriguez hanno a disposizione anche una palestra privata all’interno della loro villa extralusso con vista sulla Mole. Così pure la modella 26enne in questi giorni, nonostante non possa uscire di casa, ha modo di tenersi in forma. D’altronde con il corpo ci lavora. Anche lei poche ore fa ha condiviso sul social un’immagine mentre si sottopone a una sessione di fitness nella sala della proprietà riservata alla cura del corpo.

Nonostante tutto sia Cristiano che Georgina hanno apprezzato le settimane trascorse in isolamento. Per una volta la spagnola ha potuto avere lo sportivo tutto per sé, 24 ore su 24. Una circostanza che non si ripeterà molto facilmente. E lo stesso Ronaldo è stato felice di poter trascorrere così tanto tempo con i suoi figli, oltre che con la compagna. Ovvero, oltre Cristiano Jr, i gemellini Eva e Mateo, che a giugno compiranno 3 anni, e Alana Martina, 2, frutto dell’amore con la Rodriguez.

