Cristiano Ronaldo si sta rilassando dopo il rientro in Italia. Il calciatore, attaccante della Juventus, si trova nella sua villa di Torino, dove è tornato lo scorso 4 maggio con un jet privato da Madeira, l’isola portoghese dove ha trascorso le settimane più brutte della pandemia con tutto il suo nucleo familiare. Prima di poter uscire di casa deve però fare 14 giorni di quarantena obbligatoria, essendo rientrato dall’estero. Non può quindi riprendere gli allenamenti, neppure quelli individuali. Ha così un altro po’di tempo da dedicare a sé stesso e alla sua famiglia. Sul suo seguitissimo profilo Instagram ha postato uno scatto in cui appare sul divano del soggiorno, con vista sulla Mole, insieme a tutti e quattro i suoi bambini. Poi ha scritto: “I miei amori più grandi”.

VIDEO

Sul grande divano di tessuto verde ci sono il primogenito Cristiano Jr., che ormai ha 9 anni, i gemellini Eva e Mateo, che a giugno ne compiranno 3, e Alana Martina, 2, l’unica figlia biologica della compagna Georgina Rodriugez, anche lei tornata in Italia.

Prima di lasciare Madeira, in occasione della Festa della Mamma Cristiano ha voluto fare un regalo molto costoso a sua madre Dolores, che all’inizio dell’anno ha avuto un ictus e se l’è vista davvero brutta, ma che grazie al pronto intervento dei medici ora sta meglio. Le ha comprato un’auto nuova extra lusso, prezzo base 55mila euro. D’altronde nonostante siamo in tempi di crisi economica, per l’attaccante 35enne si tratta pur sempre di “bruscolini”.

Scritto da: la Redazione il 8/5/2020.