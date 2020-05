Cristiano Ronaldo a Torino in jet privato, prima regala alla madre un auto dal prezzo salato: ecco quanto costa

Cristiano Ronaldo è rientrato a Torino in jet privato con la sua famiglia. Dopo quasi due mesi trascorsi sull’isola di Madeira, il portoghese è atterrato ieri, 4 maggio, alle 22.30 a Torino Caselle. Ora resterà in quarantena per 14 giorni e poi tornerà ad allenarsi con la Juventus. Prima di volare via per la Festa della Mamma, in Portogallo celebrata domenica 3 maggio, regala alla madre un auto nuova extra lusso dal prezzo salatissimo. Per una delle donne della sua vita, insieme a Georgina Rodriguez, il penta Pallone d’Oro non bada a spese.

Lo scultoreo 35enne è rientrato a Torino con Georgina, che per alcuni giornali di gossip sarebbe nuovamente in dolce attesa, e i quattro figli, Cristiano Jr., 9 anni, Eva e Mateo, che a giugno compiranno 3 anni, e Alana Marina, 2. Adesso tutti trascorreranno l’isolamento obbligatorio nella villa in collina dove vivono in Italia.

Prima non solo fiori all’adorata madre Dolores Aveiro, ormai in netta ripresa dopo l’ictus che l’ha compita i primi di marzo. Per la Festa della Mamma il calciatore, insieme al fratello più grande Hugo e alle sorelle Elma e Liliana, dona all’amata 65enne una Mercedes Glc Coupé 350, costo base di listino 55mila euro. Se dotata di molti accessori, come quella scelta dallo sportivo, il prezzo sale vertiginosamente…

CR7 non ha problemi di soldi. La crisi economica causata dalla pandemia certamente non lo tocca. Così vizia la madre con un regalo a tre zeri. La donna ringrazia e mostra il dono extra lusso sul social. “Grazie ai miei bambini per il regalo ricevuto oggi”, scrive, posando con un vestito a fantasia floreale e un mazzo enorme di fiori tra le mani davanti alla macchina nera corredata di un fiocco rosso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/5/2020.