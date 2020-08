Cristiano Ronaldo si sta godendo le vacanze in famiglia a bordo del suo nuovo mega yacht. Il calciatore è nel Mediterraneo, ed in particolare sta esplorando la zona del Mar Ligure, con il suo Azimut Grande 27 metri. Una barca dal valore di circa 6 milioni di euro, fresca di cantiere. Dopo anni di imbarcazioni prese a noleggio, per il 2020 l’attaccante bianconero ha deciso di diventare proprietario di un bolide del mare battente bandiera italiana (è uscito dai cantieri Amizut-Benetti).

Sul social la compagna Georgina Rodriguez ha pubblicato diverse foto che ritraggono tutta la famiglia mentre si rilassa a bordo dell’imbarcazione. In uno scatto la modella spagnola 26enne appare insieme a Cristiano, 35, su un gonfiabile a pochi metri dallo yacht. Con loro tutti i figli: Cristiano Junior, 10 anni, i gemellini Mateo ed Eva, 3, e la piccola Alana Martina, 2, l’unica biologicamente figlia anche di Georgina.

Nelle immagini si può notare come Georgina, che vuole preservare la sua bellezza il più a lungo possibile, indossa un cappello con visiera trasparente parasole (ha al suo interno una protezione dai pericolosissimi raggi UVB e UVA). Così la sua pelle rimarrà tonica e senza rughe ancora moltissimi anni.

Scritto da: la Redazione il 11/8/2020.