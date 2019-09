Cristiano Ronaldo è pronto a sposare Georgina Rodriguez. Il calciatore ha spiegato che le nozze con la modella spagnola ci saranno sicuramente, anche se non sono state ancora programmate. In una nuova intervista rilasciata ad una tv inglese il 34enne attaccante della Juventus parlando del possibile ‘sì’ ha però tirato in ballo anche sua madre, la signora Maria Dolores, che avrebbe espresso il desiderio di vederlo andare all’altare. Chissà se Georgina avrà gradito il fatto che Cristiano sia stato influenzato in questa scelta non solo dai propri sentimenti, ma anche dal parere del genitore.

Spiegando il forte legame che ha con la madre di sua figlia Alana Martina, la stella bianconera ha detto: “Lei mi ha aiutato molto. E io la amo, ovviamente. Un giorno ci sposeremo, questo è certo. E’ anche il sogno di mia madre. Quindi un giorno accadrà, perché no”. “La nostra relazione è perfetta. Lei per me è anche un’amica. Parliamo molto. Io con lei apro il mio cuore e lei fa lo stesso con me”, ha poi aggiunto.

Cristiano, che ha anche altri tre figli avuti grazie ad una madre surrogata, ovvero il primogenito Cristiano Jr. e i gemellini Eva e Mateo, è legato alla mora 25enne dal 2016. Qualche tempo fa era stata proprio Georgina a raccontare come si sono conosciuti e a rivelare che tra loro c’è stato un colpo di fulmine. “Il nostro primo incontro è stato da Gucci, dove io lavoravo come commessa. Qualche giorno dopo ci siamo incontrati all’evento di un altro brand. E lì abbiamo potuto parlare in un ambiente più rilassato. Per entrambi è stato un colpo di fulmine”, aveva fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 16/9/2019.