Cristiano Ronaldo è una vera e propria icona di stile. Non può permettersi di rinunciare a un look impeccabile, a partire dai capelli, anche perché continua a mostrarsi al mondo attraverso i social. Così durante la quarantena, non potendo andare dal barbiere né far entrare in casa qualcuno esterno al nucleo familiare, ha chiesto alla fidanzata Georgina Rodriugez di spuntargli la chioma che sta ricrescendo dietro la nuca per mantenere un “clean cut” perfetto. E la 26enne ha accettato divertita. Pubblicando un video sul suo seguitissimo profilo Instagram, in cui mostra proprio la sua dolce metà nelle vesti di una provetta hairstylist, Cristiano ha scritto: “Rimanete a casa, ma non rinunciate allo stile”.

Il calciatore 36enne si trova sull’isola di Madera, terra portoghese in mezzo all’Oceano Atlantico, a centinaia di chilometri dal Vecchio Continente. E’ qui con la sua famiglia da qualche settimana, dopo l’esplosione dell’epidemia da Coronavirus in Italia, inclusa Torino, la città in cui vive da quando ha iniziato a giocare con la Juventus. Ronaldo ha deciso di raggiungere sua madre Dolores che ha recentemente avuto un ictus e si sta pian piano riprendendo. A Funchal, capitale dell’isola, ci sono ovviamente anche i figli di Cristiano, ovvero Cristiano Junior, 9 anni, i gemellini Mateo ed Eva, 2 anni, e la piccola Alana Martina, 2, l’unica figlia biologica di Georgina.

Pubblicando una foto con i tre pargoletti più piccoli, sdraiato sul divano del salotto, Cristiano ha recentemente scritto sul social: “In questo momento difficile per tutto il mondo, sentiamoci grati per le cose più importanti, la nostra salute, la nostra famiglia, le persone care. Rimaniamo a casa e aiutiamo così tutti gli operatori sanitari che stanno combattendo per salvare vite”.

