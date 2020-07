Cristiano Ronaldo ha comprato uno yacht da 6 milioni di euro: ecco com'è fatto

Cristiano Ronaldo ha comprato un mega yacht da ben 6 milioni di euro. L’asso della Juventus circa un mese fa si è fatto l’ennesimo regalo da sogno e ora si gode il mare italiano insieme a Georgina Rodriguez e i figli a bordo del panfilo. Ecco come è fatto l’Azimut Grande da 27 metri voluto dal portoghese.

Per il suo nuovo yacht Cristiano Ronaldo non ha esitato a sborsare i 6 milioni di euro. La barca costruita a Viareggio, del resto, li vale tutti. Cinque cabine, sei bagni, dotato di ogni confort, è una super casa galleggiante.

Il 35enne, cinque volte Pallone d’Oro, ha scelto personalmente lo yacht, si è recato nei cantieri della Azimut-Benetti. Negli anni precedenti Cristiano era solito noleggiare un'altra barca da una compagnia charter, in questo 2020 invece ha deciso di spendere di più e ha acquistato un panfilo tutto suo che batte bandiera italiana.

Il Grande 27 è uno dei modelli di punta della Azimut. Lo yacht ha vetrate grandissime che permettono di godere di un panorama mozzafiato sul mare. Il salotto della barca funge pure da soggiorno. Ogni cabina ha il proprio bagno personale, poi c’è quello comune riservato agli ospiti.

Ronaldo ha personalizzato la barca chiedendo un arredamento di design al top, il ponte ha un prendisole infinito e un bancone bar dove è possibile prendere l’aperitivo al tramonto guardando l’orizzonte. Non poteva mancare una grande vasca idromassaggio e all'occorrenza gonfiabili ad hoc per 'scivolare' in acqua facendo divertire i suoi bambini.

A bordo ci sono pure gli alloggi e le toilette per l’equipaggio, ovviamente. Lo yacht permette, grazie alla enorme capacità dei serbatoi, di affrontare lunghe traversate nel Mediterraneo. Ronaldo pare sia felicissimo della barca, anche se c’è chi giura che per il prossimo anno voglia già cambiarla con una ancora più grande e più accessoriata di questa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/7/2020.