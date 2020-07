Karina Cascella su Instagram rivela i segreti di una delle presunte coppie più chiacchierate del lockdown. L’opinionista, 40 anni, parla di Andrea Iannone e Cristina Buccino. La coppia formata dalla showgirl calabrese e dal pilota abruzzese starebbe insieme da tempo, ma continuerebbe a nascondersi.

A scatenare la Cascella sono state alcune foto trovate sulle pagine social di un ristorante milanese ‘’La comida da Jenny’’. La Buccino, 35 anni e Iannone, 30, posano con la proprietaria, ma in due scatti separati, a voler confermare l’intenzione di tenere segreta la loro relazione. Molti indizi quindi, ma la sensazione che tutto sia davvero vicino alla realtà arriva guardando bene chi c’è in foto con Iannone, ovvero l’amico Alessandro Angelucci, fratello di Salvatore e quindi cognato di Karina. Alessandro e Iannone sono molto amici, la Cascella quindi sarebbe probabilmente a conoscenza di informazioni direttamente dal pilota.

Nonostante questo legame però la bionda ci va giù duro e in stories dice: ‘’Una coppia ha attirato la mia attenzione più delle altre, una coppia che si nasconde, che non vuole dire, che non conferma..Iannone e Buccino. È dal lockdown che si sente in giro che stanno insieme e pace loro. Anche se fosse alla gente che gliene frega? È possibile che si devono nascondere, affannare per non confermare? Qui tutti si credono Brad Pitt e Angelina Jolie, ma che disagio…’’.

Scritto da: La Redazione il 23/7/2020.