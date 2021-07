Cristina Buccino avrebbe lasciato Daniele Scardina

Sembra che la frequentazione tra Cristina Buccino e Daniele Scardina, conosciuto anche come ‘King Toretto’, sia già arrivata al capolinea. Era stato il settimanale ‘Chi’ a pubblicare una serie di foto paparazzate, con tanto di bacio, di quella che sembrava avviarsi ad essere una delle coppie più chiacchierate dell’estate 2021. Poi il silenzio. A distanza di circa un mese è nuovamente la stessa testata a rendere noto che tra la seguitissima influencer (ha più di 2 milioni e mezzo di follower su Instagram) e il pugile è già calato il sipario.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini si spinge oltre, aggiungendo che sarebbe stata la bella 36enne a decidere di chiudere il rapporto, “mettendo ko” l’ex di Diletta Leotta. Le motivazioni? Toretto non avrebbe avuto intenzioni serie, ma sarebbe stato solo in cerca di un po’ di divertimento. E, aggiunge qualcun altro, chissà, forse di visibilità.

C’è chi racconta come in passato il grande seguito social di Cristina, che da anni suscita moltissimo interesse nelle testate di cronaca rosa e non solo, ma che da tempo ha scelto la via della riservatezza sulla sua vita privata, potrebbe aver attirato uomini in cerca di popolarità. La Buccino, però, dicono gli amici, è molto attenta a far entrare nella sua vita solamente persone genuinamente interessate a lei, a prescindere dalla sua fama.

