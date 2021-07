Cristina Buccino e Daniele Scardina escono allo scoperto, prima vacanza insieme in Sicilia: foto

Cristina Buccino e Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta, escono allo scoperto. Dopo essere stati paparazzati da Chi tra baci e abbracci, la showgirl e influencer 36enne e il pugile 29enne si regalano la prima vacanza insieme in Sicilia. Sui loro profili ancora non arriva la foto in coppia, ma tanti indizi, panorami identici e tag che lasciano pochi spazi ai dubbi sulla liaison in corso. Anche se poi...

La Buccino, esplosiva e sensuale più che mai, e King Toretto si godono ore spensierate in barca con alcuni amici. Lo sportivo mostra il fisico scolpito e i suoi tatuaggi, Cristina fa ingolosire i fan pubblicando immagini che la ritraggono favolosa in due pezzi. Prendono il sole, si tuffano nel mare blu, osservano emozionati un tramonto che lascia senza respiro.

Divertimento, risate e una passione appena nata. Dopo il calare del sole i due approdano in porto e sbarcano per un aperitivo e la cena.

Inseguiti dai paparazzi, i due si godono le Eolie, poi Favignana e il centro storico, dove, vengono pizzicati nel noto ristorante in Corso Vittorio Emanuele, "L'Osteria - I Vitelloni" dello Chef Gianni Zichichi. Con loro c’è Davide Greco, il noto Barber legato da profonda amicizia con Scardina.

Cristina Buccino, lontana dagli schermi televisivi dal 2010, quando partecipò come naufraga all’Isola dei Famosi, torna sotto i riflettori insieme al boxer, ex concorrente di Ballando con le Stelle: sono loro la nuova coppia dell’estate 2021.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/7/2021.