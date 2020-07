Cristina Buccino in versione diva sul Lago di Como. La showgirl nelle ultime ore ha pubblicato delle bellissime foto scattate nel nord della Lombardia a bordo di un motoscafo d’epoca. Sotto al sole cocente, brilla come una star di Hollywood in arrivo al Festival di Venezia (l’imbarcazione ricorda proprio quelle con cui gli attori approdano in Laguna). Lungo vestito bianco a righe rosa, la 35enne si mette anche in posa come una stella del cinema. Accanto alle immagini scrive semplicemente: “I go…”.

Nel frattempo sono ormai mesi che si parla sempre più insistentemente di una possibile presenza della mora calabrese nel cast della prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, in partenza a settembre. Dovrebbe entrare nella Casa di Cinecittà in coppia con la sorella Maria Teresa. Eppure non molto tempo fa ha spiegato di non voler più fare alcun reality show.

“Non mi interessa più la televisione, non la trovo né stimolante né educativa. Instagram è un mezzo che ti permette di avere delle informazioni più veloci, di vita quotidiana e non, rispetto alla televisione, che invece è un mondo non dico finto, ma parallelo”, ha detto al settimanale ‘Mio’.

“Ho deciso di non partecipare più a nessun programma televisivo e di rifiutare qualsiasi proposta per reality show di vario tipo. Preferisco dedicarmi attivamente ai social, che trovo più stimolanti, più creativi e più affascinanti”, ha poi aggiunto.

“Ho capito che dovevo investire il mio tempo e le mie risorse in Instagram. D’altra parte la televisione è cambiata molto, è diventata più superficiale, è uno strumento di comunicazione e di informazione importante che però non viene sfruttato nella maniera giusta. La tv è piena di programmi monotoni, poco interessanti, che ormai hanno stufato, è necessario un cambiamento”, ha infine concluso.

Scritto da: la Redazione il 1/7/2020.