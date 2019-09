Cristina Chiabotto sta vivendo un addio al nubilato da sogno a Tel Aviv e Gerusalemme. L’ex Miss Italia che a fine settembre sposerà a Torino il fidanzato Marco Roscio lo svela sul social nelle sue IG Stories. La sorella Serena e le sue amiche l’hanno letteralmente rapita in piena notte per portarla via nei luoghi che lei aveva indicato come preferiti su un foglio bianco. Una sorpresa pazzesca.

Festeggia l’addio al nubilato con accanto le sue “persone speciali”, sette amiche che hanno fortemente voluto trasformare in realtà un desiderio espresso. Cristina Chiabotto racconta l’addio al nubilato a Tel Aviv e a Gerusalemme condividendo alcuni scatti della vacanza. Poi scrive: “Alle persone speciali che riempiono la mia vita. Vi voglio un bene immenso”. Una dolce tenera per la sorella Serena e per le altre: Chiara, Alessia, Flavia, Manuela, Rossella, Ilenia.

Si sente felice e appagata. Cristina Chiabotto vive un’esperienza unica e speciale che difficilmente potrà dimenticare. Le sue amiche postano uno scatto della sposa con loro: sono tutte in short e canottiera blu. Le iniziali dei loro nomi corrispondono ad alcuni imperativi che guidano il loro viaggio: Cogli, Meravigliati, Focalizza, Innamorati, Respira, Sentiti, Ama.

Tel Aviv è unica, come pure Gerusalemme, di cui la Chiabotto sottolinea: “Una città inaspettata, un sogno che si avvera. Jerusalem... e poi un posto così speciale che regala pienezza al cuore. Oltre all'immaginazione da scoprire in profondità. Il nostro Prega Mangia e Ama”.

“Qui e senza parole”, precisa ancora la 32enne. Fa anche il bagno a mare e descrive il tramonto come “il più bello”.

Non ha partecipato alla finale di Miss Italia 2019 lo scorso venerdì perché c’era il suo addio al nubilato da vivere. Cristina Chiabotto lo sta facendo con le amiche nei posti del cuore. Poi ci sarà il suo matrimonio da celebrare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/9/2019.