Cristina Chiabotto annuncia la seconda gravidanza: 'La sorpresa più bella’

Cristina Chiabotto è incinta per la seconda volta. Dopo qualche settimana di pettegolezzi (era stato il settimanale ‘Diva e Donna’ a lanciare il gossip), adesso c’è l’ufficialità. La 35enne piemontese ha pubblicato su Instagram un post-annuncio per rendere partecipi amici e follower della lieta novella. Pubblicando nel giorno di Pasquetta una foto in cui si vede un grande uovo di cioccolato e la manina della sua primogenita che le tocca le forme premaman, l’ex Miss Italia ha scritto sul social: “Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine. Buona rinascita a tutti, oggi e sempre”.

Poi l’annuncio vero e proprio: “Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita”. “Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 più la nostra Paper (l’amato cane, ndr)”, ha aggiunto. “Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita”, ha concluso.

Cristina, che ha vinto il concorso di bellezza più famoso d’Italia nel 2004, ha avuto Luce Maria nel maggio del 2021. Il padre della piccola e del nascituro è Marco Roscio, suo marito dal 2019.

Scritto da: la Redazione il 18/4/2022.