Cristina Chiabotto incinta: ecco con quale attività si mantiene in forma

Cristina Chiabotto incinta, con il suo bel pancione di sei mesi, si mantiene in forma e non rinuncia a un’attività che pratica ormai da molto tempo: il pilates.

L’ex Miss Italia 34enne a fine aprile avrà una bambina, lo ha confessato in tv subito dopo aver annunciato di aspettare un bebè via social. E’ al settimo cielo con il marito Marco Roscio. Vive la gravidanza serenamente, non ha perso la calma neppure quando, durante i primi mesi della gestazione, ha preso il Covid. Il segreto del suo benessere psicofisico sta anche negli allenamenti che segue online: la sua insegnante di fiducia è Simona Romagnolo del Futura Pilates Studio.

VIDEO

La bella conduttrice con indosso top e leggings, stesa sul tappetino in terra, allunga i suoi muscoli e li rende elastici e tonici. Non ha problemi anche con il ventre arrotondato per la gravidanza, che mostra per la prima volta scoperto.

Il pilates quando si aspetta un bebè è ottimo perché abbina il movimento alla respirazione e permette di controllare e correggere la propria postura, evitando problematiche articolari e consentendo un migliore recupero fisico dopo il parto, anche grazie ai muscoli addominali che rimangono sempre in allenamento. Infonde pure un senso di benessere, abbattendo le ansie tipiche di molte mamme durante la dolce attesa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2021.