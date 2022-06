Cristina Chiabotto, incinta del secondo figlio, ha il diabete gestazionale: 'Ogni tanto è difficile...'

Cristina Chiabotto si gode la sua dolce attesa arrivata ormai agli sgoccioli, non senza problemi. L’ex Miss Italia, rispondendo alle domande dei fan sul social, rivela di avere il diabete gestazionale e spiega come ha affrontato il problema per non correre rischi.

La 35enne è alla 36esima settimana di gestazione, manca pochissimo al parto, per la gioia del marito, Marco Roscio, 36 anni, e della primogenita Luce, un anno, che aspetta la sorellina: tra di loro ci saranno solo 14 mesi di differenza d’età. Cristina è felice, nonostante il diabete gestazionale, un'alterazione della regolazione del glucosio, che viene diagnosticata durante la gravidanza e che, in genere, regredisce dopo il parto. E’ riuscita ad avere tutto sotto controllo, anche se ammette: “Ogni tanto è difficile”.

Ha avuto varie voglie, ma si è dovuta contenere: "Mi sarei mangiata il mondo e in buona parte l'ho fatto in tutte e due le gravidanze. Con questa devo stare attenta, ho il diabete gestazionale e quindi sono seguita da una ginecologa e una dietista specializzata in questo".

“Nella prima gravidanza non l’avevo, è stata una novità - svela la Chiabotto - tutta da scoprire e approfondire. Può succedere, l’importante è farsi seguire bene ed essere consapevoli di cosa sia”. La conduttrice e modella aggiunge: “Alimentazione e movimento come in tutto sono la base, diciamo che sto cercando di fare del mio meglio, anche se ogni tanto è difficile fare tutto alla perfezione. Ma è giusto dare importanza e seguire gli esperti”.

Cristina Chiabotto se possibile farà il parto naturale con l’epidurale, come avvenuto per Luce. Il peso preso col pancione è stato identico a quello della prima cicogna: “9 chili, come nella prima. Muoversi fa bene anche se in parte penso sia merito del metabolismo e della genetica. Ogni caso è a sé”.

Appena nascerà la bambina, che lei e Roscio sanno già come si chiamerà, pur senza svelarlo, Cristina farà il suo secondo tatuaggio, il primo, la scritta Luce, è arrivato dopo la venuta al mondo della primogenita. Si farà imprimere sulla pelle anche il nome della nuova arrivata.

La Chiabotto in casa ha una tata che l’aiuta con la figlia, finora niente nido: “Stiamo valutando se far iniziare le bambine iniziare insieme essendo così vicine”. Prima assaporerà un’estate da mamma bis, poi ci penserà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/6/2022.