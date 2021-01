Cristina Chiabotto è incinta: annuncia sul social la sua gravidanza. L’ex Miss Italia aspetta il primo figlio dal marito Marco Roscio. E’ al settimo cielo: è alla 25esima settimana di gestazione e tutto va nel migliore dei modi.

Ha atteso di essere al sesto mese di gravidanza per far sapere a tutti della cicogna in volo. Cristina Chiabotto dovrebbe partorire in primavera inoltrata, a fine aprile. Sul social, dove pubblica una foto in cui sorride accanto all’uomo che ama ed entrambi indicano il suo pancino, scrive: “25 settimane di te… Sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso.n Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. nNoi ti aspettiamo amore”. Firma il tenero post a nome suo, di Roscio e del loro cane: “Mamma, papà & Paper”.

Cristina Chiabotto a 34 anni si gode il suo sogno che diventa realtà: sarà mamma. La prima foto con il ventre arrotondato raccoglie una pioggia di ‘like’. Tutti si congratulano per la dolce attesa, tanto desiderata e ora “un dono meraviglioso” che renderà questo 2021 davvero unico e speciale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2021.