Cristina Chiabotto incinta? Sembrerebbe esserci il pancino...

Cristina Chiabotto è incinta? La bella ex Miss Italia 33enne mostra rotondità sospette ad altezza ventre, come mostrano alcune foto postate nelle sue IG Stories. Sembrerebbe esserci il pancino, ma nessuna conferma della gravidanza arriva al momento per bocca della bionda che mantiene il più stretto riserbo sul suo privato.

E’ andata a nozze il 21 settembre scorso a Torino con il manager Marco Roscio. A poco più di due mesi dal matrimonio Cristina Chiabotto potrebbe avere un dolce segreto da nascondere, come scrive Diva e Donna. Pure il settimanale si domanda se la ragazza nata a Moncalieri sia incinta…E il pancino che spunta parrebbe proprio confermare l’arrivo della cicogna.

Se fosse incinta, si tratterebbe della prima gravidanza per Cristina Chiabotto. Un figlio pareva non facesse proprio parte sei suoi piani. Quando la conduttrice e modella ha detto addio a Fabio Fulco, in molti l’hanno accusata di non pensare a formare una famiglia.

A Oggi la Chiabotto aveva confessato: “E’ passata l’idea che io abbia mandato tutto all’aria perché sono allergica ai bimbi e al matrimonio. Ma io vivo di valori! E mi auguro in futuro di diventare moglie e mamma. Possibile che a nessuno sia venuto in mente di fare un passo in più. Che forse, purtroppo, alla fine non ero sicura di formare una famiglia con Fabio”.

Cristina ha deciso di sposare il suo Marco e ora, se fosse in attesa di un bebè, vedrebbe finalmente realizzare il suo sogno con la persona giusta, quella che ha scelto per il sì.

