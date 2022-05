Cristina Chiabotto, incinta per la seconda volta, mostra il pancione in bikini: foto

Cristina Chiabotto, incinta per la seconda volta, al mare, in Liguria, dove ha trascorso alcuni giorni insieme alla sua primogenita e al marito Marco Roscio, mostra il pancione in bikini. Le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Gente la immortalano raggiante mentre tiene in braccio Luce Maria, nata il 7 maggio scorso. A un anno dalla nascita della bimba, la 35enne è al settimo cielo per l’arrivo di un altro bebè.

L’ex Miss Italia ha annunciato la nuova cicogna sul social. “Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4, più la nostra Paper (il cane di famiglia, ndr)”, ha scritto il giorno di Pasquetta, il 18 aprile scorso. “Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo, grata per tutte le meraviglie della mia vita”, ha proseguito. Le sue parole hanno commosso i fan, il post ha conquistato più di 600mila ‘like’.

VIDEO

Fisico snello e sinuoso anche durante la gestazione, Cristina potrebbe essere già al quinto mese inoltrato di dolce attesa, forse anche al sesto. In due pezzi è tonica, si tiene in forma con il pilates e lunghe passeggiate, come aveva già fatto quando era incinta di Luce Maria.

La Chiabotto, sorpresa dai paparazzi a Santa Maria Ligure col consorte 35enne sposato nel 2019, dopo solo un anno di frequentazione, e la sua tenera bambina, via Instagram non rivela molto sulla nuova gravidanza, anche il sesso del bebè che arriverà al momento rimane top secret. C’è chi azzarda e dice che sarà un maschietto, ma al momento non vi è alcuna certezza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2022.